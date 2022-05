Francia, “Criminali si diventa” premiato al Cannes World Film Festival (Di domenica 8 maggio 2022) “Criminali si diventa” di Luca Trovellesi Cesana e Alessandro Tarabelli ha vinto, nella categoria Best Foreign Film, la competizione del mese di Marzo 2022 del Cannes World Film Festival. E ora questa action comedy sceneggiata da Giorgio Vignali e prodotta da Sydonia Production è nelle sale italiane. Questo Film corale ruota attorno al furto di un’opera d’arte dal valore inestimabile. Per portare a segno il piano è necessario formare un gruppo con tutte le “competenze” necessarie. Ognuno dei componenti è dotato di un talento particolare che si rivelerà fondamentale per arrivare a mettere le mani sul preziosissimo quadro. Il consulente di questa banda di giovani neofiti del crimine sarà Enzo, interpretato da Ivano Marescotti, esperto nel ramo dei furti ... Leggi su ildenaro (Di domenica 8 maggio 2022) “si” di Luca Trovellesi Cesana e Alessandro Tarabelli ha vinto, nella categoria Best Foreign, la competizione del mese di Marzo 2022 del. E ora questa action comedy sceneggiata da Giorgio Vignali e prodotta da Sydonia Production è nelle sale italiane. Questocorale ruota attorno al furto di un’opera d’arte dal valore inestimabile. Per portare a segno il piano è necessario formare un gruppo con tutte le “competenze” necessarie. Ognuno dei componenti è dotato di un talento particolare che si rivelerà fondamentale per arrivare a mettere le mani sul preziosissimo quadro. Il consulente di questa banda di giovani neofiti del crimine sarà Enzo, interpretato da Ivano Marescotti, esperto nel ramo dei furti ...

