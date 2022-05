Francesca Fialdini colpo di testa: la scelta spiazza i fan (Di domenica 8 maggio 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Francesca Fialdini fa un vero e proprio “colpo di testa”: il cambio di look della conduttrice stupisce tutti, che ne pensate? La bella conduttrice di A Ruota libera è in un periodo molto fortunato a livello lavorativo, che anche la sua vita privata sia stata “stravolta”? Quando una donna cambia taglio di capelli, di solito, Leggi su youmovies (Di domenica 8 maggio 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.fa un vero e proprio “di”: il cambio di look della conduttrice stupisce tutti, che ne pensate? La bella conduttrice di A Ruota libera è in un periodo molto fortunato a livello lavorativo, che anche la sua vita privata sia stata “stravolta”? Quando una donna cambia taglio di capelli, di solito,

Advertising

raspa90 : RT @TvCircle1: Ventinovesimo appuntamento con “#DaNoiARuotaLibera” e Francesca Fialdini su #Rai1 - TvCircle1 : Ventinovesimo appuntamento con “#DaNoiARuotaLibera” e Francesca Fialdini su #Rai1 - CorriereUmbria : Da noi a ruota libera, oggi 8 maggio su Rai 1. Gli ospiti di Francesca Fialdini #televisione #tv #rai1… - CIAfra73 : Live 1 maggio 2022 · #DaNoiARuotaLibera 2022, 30° appuntamento. Con Francesca Fialdini, in talk è in onda la dom... - _PuntoZip_ : Oggi in TV: “Da Noi… a Ruota Libera” con Francesca Fialdini. Tra gli ospiti Roberto Saviano -