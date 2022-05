FOTO Camila Giorgi e la ‘dolce vita’. Giornata da turista a Roma prima degli Internazionali (Di domenica 8 maggio 2022) In attesa dell’esordio agli Internazionali d’Italia a Roma contro l’australiana Alja Tomljanovic, Camila Giorgi si trasforma in turista per visitare le bellezze di Roma. Quasi a ricordare il film la ‘dolce vita’ di Federico Fellini, la tennista marchigiana gira nella capitale italiana. A testimoniare questo viaggio tra gli spettacolari paesaggi di Roma, sono le storie su Instagram della classe 1991. Giorgi, che è reduce dall’eliminazione al primo turno in 5 tornei WTA consecutivi e che in questo 2022 ha vinto soltanto 4 match (due agli Australian Open e due nei playoff della Billie Jean King Cup), scenderà in campo nella Giornata di domani per provare a porre fine al suo momento nero sui campi da ... Leggi su oasport (Di domenica 8 maggio 2022) In attesa dell’esordio aglid’Italia acontro l’australiana Alja Tomljanovic,si trasforma inper visitare le bellezze di. Quasi a ricordare il film ladi Federico Fellini, la tennista marchigiana gira nella capitale italiana. A testimoniare questo viaggio tra gli spettacolari paesaggi di, sono le storie su Instagram della classe 1991., che è reduce dall’eliminazione al primo turno in 5 tornei WTA consecutivi e che in questo 2022 ha vinto soltanto 4 match (due agli Australian Open e due nei playoff della Billie Jean King Cup), scenderà in campo nelladi domani per provare a porre fine al suo momento nero sui campi da ...

