Formazioni ufficiali Bayern Monaco-Stoccarda, Bundesliga 2021/2022 (Di domenica 8 maggio 2022) Le Formazioni ufficiali di Bayern Monaco-Stoccarda, match valido per la trentatreesima giornata della Bundesliga 2021/2022. I bavaresi, già campioni di Germania per il decimo anno consecutivo, sono reduci dalla sconfitta per 3-1 in casa del Magonza. Stoccarda ancora in lotta per la salvezza. Appuntamento alle ore 17.30. Queste le scelte dei due tecnici. Formazioni ufficiali Bayern Monaco: Stoccarda: SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 8 maggio 2022) Ledi, match valido per la trentatreesima giornata della. I bavaresi, già campioni di Germania per il decimo anno consecutivo, sono reduci dalla sconfitta per 3-1 in casa del Magonza.ancora in lotta per la salvezza. Appuntamento alle ore 17.30. Queste le scelte dei due tecnici.: SportFace.

Advertising

FIGCfemminile : ?????? @EmpoliLadies contro @NapoliFemminile: Andiamo a leggere le formazioni ufficiali! ?? ?? @TIM_vision… - infoitsport : Venezia-Bologna, le formazioni ufficiali: Cuisance dietro ad Henry, Aramu in panchina. Barrow con Arnautovic - Ftbnews24 : Venezia-Bologna, formazioni ufficiali: panchina per Aramu, Mihajlovic sceglie Barrow #SerieA - ParliamoDiNews : Formazioni ufficiali Spezia-Atalanta: Gasperini punta su Muriel #formazioni #ufficiali #spezia-atalanta #gasperini… - sportli26181512 : Venezia-Bologna, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE: Dopo la sconfitta nel recupero con la Sale… -