Football americano, IFL 2022: vincono Seamen Milano e Panthers Parma che demoliscono i Rhinos (Di domenica 8 maggio 2022) La nona settimana della IFL – Italian Football League 2022 prevedeva solamente due incontri, ma gli spunti di interesse non sono certo mancati. Vittoria netta dei Seamen Milano in casa dei Vipers Modena, mentre la sfida tra Panthers Parma e Rhinos Milano ha visto il successo dei padroni di casa con una prova dominante. VIPERS Modena Seamen Milano 15-44: tutto facile per i milanesi che indirizzano il match nel terzo quarto. Dopo un vantaggio di 13-0, infatti, è arrivato un parziale di 19-0 che ha chiuso ogni discorso. Il terzo quarto ha visto il td pass di Zahradka per Bassi, quindi un altro lancio in end-zone per Flammenghi e uno per Santagostino. Nell'ultimo periodo i Vipers chiudono con un 15-12 di parziale per ...

