Foggia-Virtus Entella, Monopoli-Cesena, la serie D girone H, Barletta-Martina Happy Casa Brindisi-Bertram Derthona Tortona (Di domenica 8 maggio 2022) Happy Casa Brindisi-Bertram Derthona Tortona alle 20,45 chiude il campionato di basket maschile di serie A per i pugliesi. Salvezza raggiunta, playoff mancato in questa travagliata stagione della pallacanestro per Brindisi. Calcio serie C, primo turno playoff nazionali. Fra le cinque partite di andata oggi Foggia-Virtus Entella alle 18 e Monopoli-Cesena alle 20. Partite di ritorno giovedì 12 maggio. Si gioca in serie D. Nel girone H l'Audace Cerignola ha vinto il campionato irmda settimane ed è promossa in serie C. Spareggio nel campionato di Eccellenza fra le vincitrici dei due gironi pugliesi.

