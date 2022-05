Fiorentina vs Roma: pronostico e possibili formazioni (Di domenica 8 maggio 2022) Lunedì 9 maggio alle ore 20.45 allo stadio Artemio Franchi di Firenze si affrontano Fiorentina vs Roma. Partita delicata in chiave Europa per entrambe le squadre. La Fiorentina dentro o fuori. In caso di sconfitta la strada si complica. Fiorentina vs Roma: da dove iniziamo Fiorentina I ragazzi di Italiano si giocano la chance Europa proprio contro i giallorossi. In caso di sconfitta sarà complicato agganciare il treno. La Fiorentina viene da quattro sconfitte consecutive. Nel match contro la Roma la nota positiva che accompagna la Viola è il rientro a pieno regime degli infortunati. Torreira e Bonaventura stanno bene e sono pronti. lo stesso discorso non può valere per Odriozola. L’altro dubbio riguarda la fascia sinistra, con Saponara che ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 8 maggio 2022) Lunedì 9 maggio alle ore 20.45 allo stadio Artemio Franchi di Firenze si affrontanovs. Partita delicata in chiave Europa per entrambe le squadre. Ladentro o fuori. In caso di sconfitta la strada si complica.vs: da dove iniziamoI ragazzi di Italiano si giocano la chance Europa proprio contro i giallorossi. In caso di sconfitta sarà complicato agganciare il treno. Laviene da quattro sconfitte consecutive. Nel match contro lala nota positiva che accompagna la Viola è il rientro a pieno regime degli infortunati. Torreira e Bonaventura stanno bene e sono pronti. lo stesso discorso non può valere per Odriozola. L’altro dubbio riguarda la fascia sinistra, con Saponara che ...

Advertising

OfficialASRoma : ?? Al lavoro verso la Fiorentina Daje Roma ???? - pisto_gol : Dopo 35gg di campionato, il #Milan ha 5 pt in più rispetto all’anno scorso, l’#Inter 10 in meno, #Napoli e #Juve gl… - periodicodaily : Fiorentina vs Roma: pronostico e possibili formazioni da dove iniziamo #seriea #9maggio #fiorentinaroma… - franco_porto : @Guido17595958 Avremo due squadre in Europe League (5^ e 6^ posto) e una in Conferenze League (7^). Tre posti conte… - Tiarossi2 : RT @AntonioCorsa: Inter, Lazio, Atalanta e Roma e Fiorentina sono le squadre che fanno più assist con i centrocampisti. Sassuolo, Napoli, #… -