Finale Alcaraz-Zverev in tv oggi: orario, canale e diretta streaming Masters 1000 Madrid 2022 (Di domenica 8 maggio 2022) Carlos Alcaraz affronterà Alexander Zverev in occasione del match valevole come Finale del tabellone principale del Masters 1000 di Madrid 2022. Lo straordinario talentino spagnolo ha eliminato in serie Rafael Nadal e Novak Djokovic, riuscendo a raggiungere l'ultimo atto del torneo di casa con le migliori sensazioni possibili. Tre set per battere due dei Fab 3, così da dimostrare le sue qualità anche sul rosso, terreno di battaglia preferito, dopo aver sbaragliato la concorrenza anche sul cemento outdoor. Dal canto suo, Zverev ha sconfitto Stefanos Tsitsipas, rivale ormai iconico su qualsiasi superficie, anch'egli in tre parziali, meritando l'accesso in Finale a Madrid per il secondo anno consecutivo. L'iberico ha ...

