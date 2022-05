Festa mamma | a Ragusa supplica Madonna Pompei

Leggi su quotidianodiragusa

(Di domenica 8 maggio 2022)– “Oggi è ladella. Preghiamo per le nostre mamme che ci hanno lasciato per andare incontro al Signore Gesù in compagnia della nostra Madre del cielo”. Così il direttore dell’ufficio diocesano per la Pastorale della salute di, il sacerdote Giorgio Occhipinti, in questa giornata particolare. Che aggiunge: “Chi ha la grazia di avere ancora accanto la, sia felice di questo grande dono, perché quando ci lasciano un pezzo del nostro cuore va via con loro, l’altro pezzo che rimane è colmo di tristezza per la loro mancanza”. In occasione della giornata dedicata alle mamme, oggi, al giardino dell’ospedale Civile di, a mezzogiorno, è in programma laalladi. “Voglio anche ...