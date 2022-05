Festa della Mamma, Margherita Fiengo Pardi: “Ho due madri, ma anche questa è normalità” (Di domenica 8 maggio 2022) Domenica 8 maggio, Festa della Mamma. Anzi delle mamme per chi, come Margherita Fiengo Pardi, ne ha due. Vent’anni appena compiuti, di Milano, tre fratelli maschi più piccoli e sì, due madri: Francesca Pardi e Maria Silvia Fiengo, attiviste e fondatrici dell’associazione “Famiglie Arcobaleno” con altre coppie di genitori omosessuali, creatrici de “Lo Stampatello”, casa editrice per bambini con un focus sull’omogenitorialità. Da una scintilla d’amore che si è accesa negli anni ’80, nel corso degli anni hanno creato una famiglia. Tante scintille ad alimentare lo stesso fuoco, fatto di affetto, di condivisione, di quotidianità. Di normalità insomma. Niente di male, non vi pare? Solo che, al di fuori, in Italia, ... Leggi su luce.lanazione (Di domenica 8 maggio 2022) Domenica 8 maggio,. Anzi delle mamme per chi, come, ne ha due. Vent’anni appena compiuti, di Milano, tre fratelli maschi più piccoli e sì, due: Francescae Maria Silvia, attiviste e fondatrici dell’associazione “Famiglie Arcobaleno” con altre coppie di genitori omosessuali, creatrici de “Lo Stampatello”, casa editrice per bambini con un focus sull’omogenitorialità. Da una scintilla d’amore che si è accesa negli anni ’80, nel corso degli anni hanno creato una famiglia. Tante scintille ad alimentare lo stesso fuoco, fatto di affetto, di condivisione, di quotidianità. Diinsomma. Niente di male, non vi pare? Solo che, al di fuori, in Italia, ...

