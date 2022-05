Festa della mamma, impreditrici agricole in campo per aiutare le donne ucraine (Di domenica 8 maggio 2022) Bergamo. “Sul territorio si è costruita una rete di solidarietà promossa dalle donne della Coldiretti per fornire accoglienza, cibo e generi di prima necessità ad alcune delle 55mila donne in fuga dall’Ucraina, spesso con i figli al seguito”. È quanto afferma Elena Lazzarini, responsabile di Coldiretti donne Impresa Bergamo, in occasione della Festa della mamma, dedicata quest’anno alla solidarietà verso le mamme ucraine. “Le donne delle campagne bergamasche si sono attivate immediatamente e hanno dato il loro contributo per assicurare una buona accoglienza a chi è fuggito dagli orrori delle guerra – spiega Elena Lazzarini -; sono stati gesti spontanei e molto sentiti, per sostenere le donne che per ... Leggi su bergamonews (Di domenica 8 maggio 2022) Bergamo. “Sul territorio si è costruita una rete di solidarietà promossa dalleColdiretti per fornire accoglienza, cibo e generi di prima necessità ad alcune delle 55milain fuga dall’Ucraina, spesso con i figli al seguito”. È quanto afferma Elena Lazzarini, responsabile di ColdirettiImpresa Bergamo, in occasione, dedicata quest’anno alla solidarietà verso le mamme. “Ledelle campagne bergamasche si sono attivate immediatamente e hanno dato il loro contributo per assicurare una buona accoglienza a chi è fuggito dagli orrori delle guerra – spiega Elena Lazzarini -; sono stati gesti spontanei e molto sentiti, per sostenere leche per ...

