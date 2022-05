Festa della mamma: il progetto Women Work decolla anche grazie alle nostre ‘super’ mamme (Di domenica 8 maggio 2022) Nel mese di maggio si festeggiano due ricorrenze importanti, la Festa del lavoratore e la Festa della mamma, lavoratrice numero uno per eccellenza. Si perché, sia che svolga il ruolo di caregiver o che abbia anche un’occupazione fuori casa, la mamma lavora sempre: il suo lavoro ha sempre un valore inestimabile, qualunque esso sia! Purtroppo oggi, nel 2022, si incontrano ancora troppe difficoltà nel conciliare il ruolo di madre e di lavoratrice, ci sono ancora troppe discriminazioni e ostacoli sociali che rendono difficile la realizzazione personale e professionale di una donna. Conciliare famiglia e professione non è sicuramente una cosa semplice, e rientrare nel mondo del lavoro dopo aver affrontato una o più maternità è un percorso non privo di ostacoli. FMdCLavoro ha deciso di ... Leggi su bergamonews (Di domenica 8 maggio 2022) Nel mese di maggio si festeggiano due ricorrenze importanti, ladel lavoratore e la, lavoratrice numero uno per eccellenza. Si perché, sia che svolga il ruolo di caregiver o che abbiaun’occupazione fuori casa, lalavora sempre: il suo lavoro ha sempre un valore inestimabile, qualunque esso sia! Purtroppo oggi, nel 2022, si incontrano ancora troppe difficoltà nel conciliare il ruolo di madre e di lavoratrice, ci sono ancora troppe discriminazioni e ostacoli sociali che rendono difficile la realizzazione personale e professionale di una donna. Conciliare famiglia e professione non è sicuramente una cosa semplice, e rientrare nel mondo del lavoro dopo aver affrontato una o più maternità è un percorso non privo di ostacoli. FMdCLavoro ha deciso di ...

