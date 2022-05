«Festa del SS. Crocifisso 2022. Selfie, vetrine e politici da processione» (Di domenica 8 maggio 2022) Riceviamo e pubblichiamo Ormai è diventata una moda e, giustamente, chi osserva da fuori con intelligenza e acutezza, non può fare altro che decodificarla e renderla pubblica, cercando di spiegare le cause e gli effetti di questa nuova moda. Succede da un po’ di tempo ormai che nei nostri paesi, ad imitazione di quello che fa la politica nazionale e in un periodo storico in cui tutta l’umanità avrebbe bisogno di altro per superare la pandemia del covid e le concause del conflitto in Ucraina, si utilizzi molto il sistema dell’inaugurazione, la vetrina delle processioni del Santo locale o dei possibili finanziamenti a fini elettorali. Questo sistema prevede un’organizzazione meticolosa, con tutto quello che fa immagine. Quindi pubblicità su social e video, poi preparazione di microfoni e amplificazioni ai balconi, servizio d’ordine, foto e abbracci. Il tutto per apparire, per sapere che ... Leggi su filodirettomonreale (Di domenica 8 maggio 2022) Riceviamo e pubblichiamo Ormai è diventata una moda e, giustamente, chi osserva da fuori con intelligenza e acutezza, non può fare altro che decodificarla e renderla pubblica, cercando di spiegare le cause e gli effetti di questa nuova moda. Succede da un po’ di tempo ormai che nei nostri paesi, ad imitazione di quello che fa la politica nazionale e in un periodo storico in cui tutta l’umanità avrebbe bisogno di altro per superare la pandemia del covid e le concause del conflitto in Ucraina, si utilizzi molto il sistema dell’inaugurazione, la vetrina delle processioni del Santo locale o dei possibili finanziamenti a fini elettorali. Questo sistema prevede un’organizzazione meticolosa, con tutto quello che fa immagine. Quindi pubblicità su social e video, poi preparazione di microfoni e amplificazioni ai balconi, servizio d’ordine, foto e abbracci. Il tutto per apparire, per sapere che ...

