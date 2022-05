Advertising

Agenzia ANSA

Il 12 maggio si celebrera' la prima Giornata internazionale annuale della salute delle piante. A deciderlo e' la, raccogliendo l'eredita' dell'Anno internazionale 2020 - 2021 dedicato proprio a questo tema 8 maggio 2022E, sempre secondo la, il 6% delle emissioni di gas serra globali sono legate allo scarto ... Cariplo Factorynel 2016 per volontà di Fondazione Cariplo e agisce attraverso un modello inclusivo ... Fao, nasce Giornata salute delle piante - Mondo Voluta dalla Fao per sensibilizzare in particolare sul tema dei danni ai raccolti agricoli, sarà celebrata il 12 maggio ...(ANSA) - ROMA, 07 MAG - Parassiti e malattie delle piante causano fino al 40% delle perdite nei raccolti agricoli, responsabili di un ennesimo peggioramento ...