F1, Lewis Hamilton: “Qualifiche non così negative, ma è difficile estrarre il potenziale della W13” (Di domenica 8 maggio 2022) Dopo aver disputato due settimane fa a Imola uno dei weekend peggiori della carriera, Lewis Hamilton rialza la testa e ottiene una discreta sesta posizione nelle Qualifiche per il Gran Premio di Miami 2022, valevole come quinto appuntamento stagionale del Mondiale di Formula Uno. “Le Qualifiche non sono andate troppo male. Sono felice di essere entrato in Q3, è una bella sensazione. Alla fine ho dato tutto, ma è stato difficile estrarre il potenziale di questa macchina in un giro singolo. Comunque è già positivo essere nel gruppo di testa“, ha detto il sette volte campione del mondo ai microfoni di F1 TV. “In Q1 ero abbastanza rilassato, anche se ho completato il giro buono solo alla fine. Quando sono rientrato ai box, sia in Q1 che in Q2, non sapevo ... Leggi su oasport (Di domenica 8 maggio 2022) Dopo aver disputato due settimane fa a Imola uno dei weekend peggioricarriera,rialza la testa e ottiene una discreta sesta posizione nelleper il Gran Premio di Miami 2022, valevole come quinto appuntamento stagionale del Mondiale di Formula Uno. “Lenon sono andate troppo male. Sono felice di essere entrato in Q3, è una bella sensazione. Alla fine ho dato tutto, ma è statoildi questa macchina in un giro singolo. Comunque è già positivo essere nel gruppo di testa“, ha detto il sette volte campione del mondo ai microfoni di F1 TV. “In Q1 ero abbastanza rilassato, anche se ho completato il giro buono solo alla fine. Quando sono rientrato ai box, sia in Q1 che in Q2, non sapevo ...

