F1, Helmut Marko: “Red Bull più veloce di 8 km/h della Ferrari, possiamo sfruttare il DRS per vincere” (Di domenica 8 maggio 2022) Qualifiche di marca Ferrari quelle andate in scena a Miami, sede del quinto round del Mondiale 2022 di F1. Sul circuito cittadino della Florida, il monegasco Charles Leclerc ha firmato la pole-position a precedere il compagno di squadra, Carlos Sainz, e l’olandese della Red Bull Max Verstappen. Un weekend in salita per Max, costretto a non girare nel corso della FP2 per problemi di affidabilità. Tuttavia, l’orange è stato in grado di recuperare terreno, ma nell’ultimo tentativo della Q3 ha commesso un errore che non gli ha consentito di massimizzare la prestazione. C’è però grande consapevolezza di vincere in Red Bull. Convinzione che traspare nelle parole del consulente, Helmut Marko: “Siamo otto km/h più veloci ... Leggi su oasport (Di domenica 8 maggio 2022) Qualifiche di marcaquelle andate in scena a Miami, sede del quinto round del Mondiale 2022 di F1. Sul circuito cittadinoFlorida, il monegasco Charles Leclerc ha firmato la pole-position a precedere il compagno di squadra, Carlos Sainz, e l’olandeseRedMax Verstappen. Un weekend in salita per Max, costretto a non girare nel corsoFP2 per problemi di affidabilità. Tuttavia, l’orange è stato in grado di recuperare terreno, ma nell’ultimo tentativoQ3 ha commesso un errore che non gli ha consentito di massimizzare la prestazione. C’è però grande consapevolezza diin Red. Convinzione che traspare nelle parole del consulente,: “Siamo otto km/h più veloci ...

Advertising

OA_Sport : #F1 Helmut Marko convinto che la Red Bull possa sfruttare a suo vantaggio la maggior velocità in rettilineo in vist… - g_ambro : Marko: 'La Ferrari non può avere il nostro sviluppo, dobbiamo mettergli pressione.' Qualcuno mi può rassicurare che… - Monygatt65 : RT @Monygatt65: Gentilissimo Helmut mi sembra lei un po' anziano per stare ancora nei box magari si ritiri .... è importante saper demandar… - Monygatt65 : Gentilissimo Helmut mi sembra lei un po' anziano per stare ancora nei box magari si ritiri .... è importante saper… - bonuccismo : helmut marko aveva scambiato la scatola del cambio per il catetere poveraccio -