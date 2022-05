F1 GP Miami 2022, Wolff: “Abbiamo peggiorato la situazione, questa Mercedes sembra un canguro” (Di domenica 8 maggio 2022) “Penso che ieri nelle FP2 Abbiamo visto una macchina realmente performante, siamo stati in grado di settarla nel modo giusto e oggi nelle FP3 eravamo completamente fuori rispetto a quello che Abbiamo sperimentato ieri”. Lo ha detto il team principal della Mercedes, Toto Wolff, dopo le qualifiche non certo esaltanti del GP di Miami di F1, in controtendenza con le ottime libere del venerdì: “Abbiamo peggiorato un po’ la situazione, l’auto sta ancora rimbalzando come un canguro, i piloti non sono contenti. Ieri pomeriggio avevamo una buona macchina, l’Abbiamo un po’ peggiorata. Alcune cose le capiamo, altre no”. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 8 maggio 2022) “Penso che ieri nelle FP2visto una macchina realmente performante, siamo stati in grado di settarla nel modo giusto e oggi nelle FP3 eravamo completamente fuori rispetto a quello chesperimentato ieri”. Lo ha detto il team principal della, Toto, dopo le qualifiche non certo esaltanti del GP didi F1, in controtendenza con le ottime libere del venerdì: “un po’ la, l’auto sta ancora rimbalzando come un, i piloti non sono contenti. Ieri pomeriggio avevamo una buona macchina, l’un po’ peggiorata. Alcune cose le capiamo, altre no”. SportFace.

