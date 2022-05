Evacuati tutti i civili da Azovstal. La Nato allontana la pace: “Non accetteremo mai annessione Crimea a Russia” (Di domenica 8 maggio 2022) Roma, 8 mag – Evacuati tutti i civili da Azovstal, l’acciaieria di Mariupol dove sono asserragliati il reggimento Azov e i marine ucraini. Intanto la Nato dice no all’apertura del presidente ucraino Volodymyr Zelensky: “Non accetteremo mai l’annessione della Crimea alla Russia“. Evacuati tutti i civili dall’acciaieria Azovstal a Mariupol L’evacuazione dei civili dall’acciaieria Azovstal di Mariupol, nell’area sud orientale dell’Ucraina, è stata completata. Ora inizia la seconda fase della missione che prevede di portare in salvo i militari presenti nell’impianto. La notizia, divulgata ieri sera dalla vicepremier ucraina, Iryna ... Leggi su ilprimatonazionale (Di domenica 8 maggio 2022) Roma, 8 mag –da, l’acciaieria di Mariupol dove sono asserragliati il reggimento Azov e i marine ucraini. Intanto ladice no all’apertura del presidente ucraino Volodymyr Zelensky: “Nonmai l’dellaalla“.dall’acciaieriaa Mariupol L’evacuazione deidall’acciaieriadi Mariupol, nell’area sud orientale dell’Ucraina, è stata completata. Ora inizia la seconda fase della missione che prevede di portare in salvo i militari presenti nell’impianto. La notizia, divulgata ieri sera dalla vicepremier ucraina, Iryna ...

