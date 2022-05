Emma Muscat, da Amici all’Eurovision 2022 (Di domenica 8 maggio 2022) Al via questa settimana l’Eurovision Song Contest 2022, che si svolgerà a Torino, tornando finalmente in Italia, con l’attesissima finale prevista per sabato 14 maggio. Questa edizione, con in gara i nostri mahmood e Blanco con Brividi, vedrà tra i concorrenti una vecchia conoscenza del piccolo schermo, Emma Muscat, ex concorrente di Amici di Maria De Filippi nel 2018. Emma salirà sul palco per la seconda semifinale il prossimo 12 maggio. Da Amici all’Eurovision: chi è Emma Muscat Classe 1999, Emma Muscat è originaria di Malta, che rappresenterà all’Eurovision Song Contest 2022, ma la cantante è un volto noto del piccolo schermo nostrano. Infatti, nel 2018 ha ... Leggi su dilei (Di domenica 8 maggio 2022) Al via questa settimana l’Eurovision Song Contest, che si svolgerà a Torino, tornando finalmente in Italia, con l’attesissima finale prevista per sabato 14 maggio. Questa edizione, con in gara i nostri mahmood e Blanco con Brividi, vedrà tra i concorrenti una vecchia conoscenza del piccolo schermo,, ex concorrente didi Maria De Filippi nel 2018.salirà sul palco per la seconda semifinale il prossimo 12 maggio. Da: chi èClasse 1999,è originaria di Malta, che rappresenteràSong Contest, ma la cantante è un volto noto del piccolo schermo nostrano. Infatti, nel 2018 ha ...

