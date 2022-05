Elisabetta Franchi nella bufera | “Assumo solo le anta” E il chiarimento non basta

(Di domenica 8 maggio 2022) La stilistaper delle sue dichiarazioni riguardo il mondo del lavoro al femminile. In una video intervista l’imprenditrice ha detto di preferire le lavoratrici, che hanno già figli e non rischiano di essere bloccate da una maternità improvvisa. Inutile dire come queste affermazioni abbiano scatenato una polemica violenta sui social dalla quale laha cercato di svincolarsi, non riuscendoci. Le parole diche hanno scatenato la polemicaha scatenato un polverone sui social e sui siti di informazione per le sue parole, considerate “da medioevo” riguardo le lavoratrici della sua azienda. L’imprenditrice, sottolineando la massiccia quota ...

Advertising

StefanoGuerrera : perché non si sta parlando di questo abaco ad anelli di vergogna firmato Elisabetta Franchi? - stanzaselvaggia : Nessun grande giornale ha commentato l’intervista a Elisabetta Franchi in questi giorni. Si aspetta che qualcuno ne… - stanzaselvaggia : Qui la lunare intervista a Elisabetta Franchi sulle donne e il lavoro a un evento organizzato da @ilfoglio_it e… - SI_sinistra : RT @giuliocavalli: Noto che alla maggior parte dei commentatori sfugge un particolare non piccolo nelle parole dell’imprenditrice Elisabett… - vestitaacipolla : RT @AuroraFantin: Ieri non sapevo chi fosse Elisabetta Franchi, oggi ne ho già piene le scatole. -

Leggi anche >e le parole sulle donne over 40: 'Sono stata fraintesa'. Il chiarimento social 'Scendere in politica Sì, ci ho pensato. Se l'ex premier avesse bisogno di me, lo ..."Parole becere". "Welcome to Medioevo". Sono alcuni dei commenti al video di un'intervista rilasciata in un incontro organizzato da Il Foglio dalla stilista, che ha rivelato di non assumere donne giovani per il timore che possano avere figli . "Quando metti una donna in una carica molto importante poi non ti puoi permettere di non ..."Parole becere". "Welcome to Medioevo". Sono alcuni dei commenti al video di un'intervista rilasciata in un incontro organizzato da Il Foglio dalla stilista ...Elisabetta Franchi tenta di placare le polemiche dopo le dichiarazioni sulle donne, che avrebbero il "dovere" di fare figli e per questo non sono assumibili prima degli "anta".