Elisa pronta per il nuovo tour pensato per l’ambiente (Di domenica 8 maggio 2022) Elisa è pronta a tornare sul palcoscenico con nuove esibizioni. Sarà un tour dedicato all’ambiente e dalle scelte ecosostenibili. Nel frattempo, la cantante al vertice delle classifiche ha pubblicato quella che sarà di sicuro una delle nuove hit estive in collaborazione con Matilda De Angelis. Dopo il ritorno sul Festival di Sanremo ancora una volta in total white con O forse sei tu, Elisa è pronta a cavalcare l’onda del successo come solo lei sa fare. La cantante, infatti, con la pubblicazione del suo ultimo album italiano-inglese Back to the Future/Ritorno al futuro è pronta a calcare i palchi più importanti d’Italia con un tour innovativo e pensato per l’ambiente. InstagramSarà un progetto ‘green‘ il ... Leggi su velvetmag (Di domenica 8 maggio 2022)a tornare sul palcoscenico con nuove esibizioni. Sarà undedicato ale dalle scelte ecosostenibili. Nel frattempo, la cantante al vertice delle classifiche ha pubblicato quella che sarà di sicuro una delle nuove hit estive in collaborazione con Matilda De Angelis. Dopo il ritorno sul Festival di Sanremo ancora una volta in total white con O forse sei tu,a cavalcare l’onda del successo come solo lei sa fare. La cantante, infatti, con la pubblicazione del suo ultimo album italiano-inglese Back to the Future/Ritorno al futuro èa calcare i palchi più importanti d’Italia con uninnovativo eper. InstagramSarà un progetto ‘green‘ il ...

Advertising

aummafutura : domani elisa confermerà il palo io non sono pronta - tolovethedamned : pronta a godermi il video su marilyn monroe di elisa true crime - elisa_wolds : @colpadeltempo @pollizenzonelli @usergiuliate palese @usergiuliate tu anche sei pronta a non sapere nessuna canzone dei the kolors ? - SaraCiti5 : @elisa_wolds eli,sei bellissima dentro e fuori,sei sempre disponibile pronta a dare una mano,sei dolce sei gentile,… - elisa_meazzi : Io ho pianto ad ogni eliminazione, ma stasera sono proprio una fontana e le parole che Nunzio sta dedicando ai suoi… -