Advertising

givemelove_24 : Oltretutto lo posta su insta sapendo che Ed potrebbe benissimo vederlo o venirne a conoscenza. Ma sì secondo voi è… - its_jade22 : Ma Niccolò che posta la storia della chat con Ed Sheeran ???????????? -

leggo.it

Edè molto riservato quando si tratta della sua vita personale, ma venerdì ha condiviso con i fan una foto con sua moglie mostrando un momento intimo del loro matrimonio. Lo ha fatto in occasione ...Il dramma delle transgender in Ucraina raccontato da un'attivista › Ede Camila ... Ricevi news e aggiornamenti sulle ultime tendenze beauty direttamente nella tuaIscriviti alla ... Ed Sheeran posta una rara foto privata con la moglie Cherry per il suo compleanno: fan in delirio Ed Sheeran è molto riservato quando si tratta della sua vita personale, ma venerdì ha condiviso con i fan una foto con sua moglie mostrando un momento intimo del loro matrimonio. Lo ...'Abbiamo inciso il video del pezzo con una GoPro, fra le due postazioni del nostro battaglione. Ci trovavamo in prima linea sul fronte di guerra, e ...