Ecco chi è il "ministro della verità" di Biden (Di domenica 8 maggio 2022) È bufera negli Stati Uniti per la decisione dell'amministrazione Biden di lanciare quello che i critici chiamano già il nuovo "ministro della verità". Secondo quanto riferito dall'Associated Press nei giorni scorsi, infatti, il Dipartimento per la sicurezza interna sta intensificando gli sforzi per contrastare la disinformazione proveniente dalla Russia e le informazioni fuorvianti che i InsideOver.

