Ecco che fine ha fatto il figlio del giudice che condannò Berlusconi | arriva la mazzata

Il padre magistrato è stato l'artefice della cacciata di Silvio Berlusconi dal Parlamento. A distanza di circa dieci anni gli ex colleghi del padre hanno cacciato lui dalla magistratura. La vicenda riguarda l'ex pm milanese Ferdinando Esposito, figlio di Antonio, il presidente del collegio della Cassazione che aveva reso definitiva la condanna a quattro anni per frode fiscale nei confronti di Berlusconi nel processo per i diritti Mediaset. Condanna che, perla legge Severino, costrinse poi il Cav ad abbandonare il Senato per andare in affidamento in prova presso una casa di riposo a Cesano Boscone. Tutto inizia nel 2014 quando la Procura generale della Cassazione decide di avviare l'azione disciplinare nei confronti di Esposito junior. Ad accusarlo è un ex amico, l'avvocato piacentino Michele Morenghi. L'allora pm, che ...

