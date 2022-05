Eccezionale grandinata nel Sud Sardegna | strade e campagne invase da ghiaccio e acqua

Advertising

Agenzia_Ansa : Maltempo: eccezionale grandinata nel Sud della Sardegna. Strade di Mandas diventano fiumi di acqua e ghiaccio… - ParliamoDiNews : Maltempo: eccezionale grandinata nel Sud della Sardegna - Cronaca - ANSA #maltempo #eccezionale #grandinata… - infoitinterno : Maltempo, eccezionale grandinata nel sud della Sardegna - quotidianodirg : #Italia #allertameteo Maltempo, eccezionale grandinata nel sud della Sardegna - infoitinterno : Maltempo Sardegna, eccezionale grandinata a Mandas: strade come fiumi di acqua e ghiaccio | FOTO e VIDEO -

"Con la Giunta stiamo abbiamo seguito la situazione del nubifragio e della violentaha interessato Mandas e le sue campagne - spiega il sindaco Umberto Oppus - Ho convocato l'esecutivo per ...'Con la Giunta stiamo abbiamo seguito la situazione del nubifragio e della violentaha interessato Mandas e le sue campagne - spiega il sindaco Umberto Oppus - Ho convocato l'esecutivo per ...APPROFONDIMENTI SARDEGNA Foto METEO Le previsioni meteo ROMA Foto METEO Pioggia rossa, sabbia del Sahara in arrivo PREVISIONI METEO Pazza primavera. Uno strano fenomeno atmosferico si è verificato a M ...“Con la Giunta stiamo abbiamo seguito la situazione del nubifragio e della violenta grandinata ha interessato Mandas e le sue campagne. L’arrivo della pioggia ha poi trasformato le strade in fiumi di ...