È un anno bellissimo per i Briscoes: conquistati i titoli di coppia di Impact! (Di domenica 8 maggio 2022) Non si ferma ed è inarrestabile il 2022 dei Briscoes. I due fratelli, dopo aver vinto i titoli di coppia di NWA, GCW e ROH, hanno messo alla vita anche quelli di Impact Wrestling. Hanno infatti sconfitto i Violent By Design ad Under Siege con la loro Doomsday Device e aperto così una nuova era della categoria di coppia della compagnia canadese. Il finale del match #ANDNEW @IMPACTWRESTLING World Tag Team Champions THE Briscoes!@SussexCoChicken @jaybriscoe84#UnderSiege pic.twitter.com/NHWKmRR9ej— IMPACT (@IMPACTWRESTLING) May 8, 2022

