"È tornato il male....". Il messaggio di fuoco di Zelensky a Putin. Arriva subito la risposta dello zar: altissima tensione (Di domenica 8 maggio 2022) Zelensky non usa giri di parole e nel Giorno della Memoria, con un videomessaggio, mette nel mirino il nemico russo: "Mosca sta imitando il regime nazista". Parole di fuoco che vengono ripetute subito dopo proprio nella clip dedicata alla nazione: "Durante i due anni di occupazione, i nazisti vi uccisero 10.000 civili. In due mesi di occupazione, la Russia ha ucciso 20.000 persone". E ancora: "In Ucraina è stata organizzata una sanguinosa ricostruzione del nazismo. Una ripetizione fanatica di questo regime: delle sue idee, azioni, parole e simboli. Una riproduzione dettagliata, maniacale, delle sue atrocità e un `alibi' che presumibilmente dà uno scopo sacro malvagio. Una ripetizione dei suoi crimini e persino tentativi di superare il `maestro' e toglierlo dal piedistallo del più grande male ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 8 maggio 2022)non usa giri di parole e nel Giorno della Memoria, con un video, mette nel mirino il nemico russo: "Mosca sta imitando il regime nazista". Parole diche vengono ripetutedopo proprio nella clip dedicata alla nazione: "Durante i due anni di occupazione, i nazisti vi uccisero 10.000 civili. In due mesi di occupazione, la Russia ha ucciso 20.000 persone". E ancora: "In Ucraina è stata organizzata una sanguinosa ricostruzione del nazismo. Una ripetizione fanatica di questo regime: delle sue idee, azioni, parole e simboli. Una riproduzione dettagliata, maniacale, delle sue atrocità e un `alibi' che presumibilmente dà uno scopo sacro malvagio. Una ripetizione dei suoi crimini e persino tentativi di superare il `maestro' e toglierlo dal piedistallo del più grande...

Advertising

zazoomblog : UcrainaZelensky celebra 8 maggio:il male è tornato dopo 77 anni - #UcrainaZelensky #celebra #maggio:il - hiddenyears : RT @putino: “Quest'anno diciamo 'Mai più' in modo diverso. Il male è tornato'. Zelensky ha pubblicato un appello in occasione della Giornat… - szent_istvan : RT @putino: “Quest'anno diciamo 'Mai più' in modo diverso. Il male è tornato'. Zelensky ha pubblicato un appello in occasione della Giornat… - LeNewsDiAto : 8 Maggio, Zelensky: 'Il male è tornato' - TelevideoRai101 : 8 Maggio, Zelensky: 'Il male è tornato' -