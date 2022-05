Duro botta e risposta, Zelensky ribalta su Putin e i soldati russi l’accusa di nazismo: ripetete le stesse azioni (Di domenica 8 maggio 2022) botta e risposta a distanza tra Putin e Zelensky. I due leader in guerra rilanciano vicendevolmente l’accusa di nazismo. Il primo, con la solita recriminazione sulla necessità di denazificare l’Ucraina e dintorini. Il secondo addebitando al presidente russo la ripetizione fanatica di quello stesso regime. E così, approfittando della ricorrenza di domani del 9 maggio, quando a Mosca si celebrerà festa nazionale per la vittoria in Europa dell’Unione Sovietica sulla Germania nel secondo conflitto mondiale, Putin affida a un messaggio rivolto agli altri Paesi della Federazione russa un diktat lapidario: «È un dovere comune prevenire la rinascita del nazismo che ha portato tante sofferenze a persone di diversi Paesi». Mentre da Kiev il presidente ucraino ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 8 maggio 2022)a distanza tra. I due leader in guerra rilanciano vicendevolmentedi. Il primo, con la solita recriminazione sulla necessità di denazificare l’Ucraina e dintorini. Il secondo addebitando al presidente russo la ripetizione fanatica di quello stesso regime. E così, approfittando della ricorrenza di domani del 9 maggio, quando a Mosca si celebrerà festa nazionale per la vittoria in Europa dell’Unione Sovietica sulla Germania nel secondo conflitto mondiale,affida a un messaggio rivolto agli altri Paesi della Federazione russa un diktat lapidario: «È un dovere comune prevenire la rinascita delche ha portato tante sofferenze a persone di diversi Paesi». Mentre da Kiev il presidente ucraino ...

