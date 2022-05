Drammatico appello del Pam a Putin | “Riaprire i porti per evitare la carestia”

(Di domenica 8 maggio 2022) "Milioni di persone moriranno di fame, bambini moriranno a meno che iintorno a Odessa, in Ucraina, non vengano aperti al più presto". Illanciato al presidente russo, Vladimirarriva da David Beasley, direttore del Programma alimentare mondiale (Pam). A causa della chiusura dei, infatti, milioni di tonnellate di grano sono fermi nei sili a Odessa e in altriucraini sul Mare Nero. Altro grano è bloccato sulle navi impossibilitate a partire a causa della guerra. Se non saranno riaperti i, inoltre, gli agricoltori ucraini questa estate non avranno possibilità di stoccare il prossimo raccolto: saranno costretti a buttarlo, mentre il resto del mondo continuerà a lottare con una crisi alimentare globale che è già ...

QUOTIDIANO NAZIONALE

