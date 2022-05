Draghi vola negli Usa dal presidente Biden: armi e gas, cosa c'è davvero in ballo (Di domenica 8 maggio 2022) Domani lunedì 9 maggio Mario Draghi vola negli Stati Uniti, dove martedì vedrà il presidente Joe Biden. Trasferta, questa, di evidente complessità. Se in politica tutto ha sostanza rileva, certo, il fatto che il premier italiano sia il primo leader europeo del G7 ad incontrare l'inquilino della Casa Bianca dall'inizio dell'invasione russa in Ucraina. Rivela, poi, anche il fatto che Draghi l'11 verrà insignito del «Distinguished Leadership Award», un riconoscimento del think tank Atlantic Council assegnato a quelle personalità che, con i risultati nei rispettivi campi d'azione, «incarnano l'essenza dei pilastri delle relazioni transatlantiche». Non sarà, peraltro l'unico italiano premiato, nella lista c'è infatti anche Claudio Descalzi, amministratore delegato Eni. È anche in queste ... Leggi su iltempo (Di domenica 8 maggio 2022) Domani lunedì 9 maggio MarioStati Uniti, dove martedì vedrà ilJoe. Trasferta, questa, di evidente complessità. Se in politica tutto ha sostanza rileva, certo, il fatto che il premier italiano sia il primo leader europeo del G7 ad incontrare l'inquilino della Casa Bianca dall'inizio dell'invasione russa in Ucraina. Rivela, poi, anche il fatto chel'11 verrà insignito del «Distinguished Leadership Award», un riconoscimento del think tank Atlantic Council assegnato a quelle personalità che, con i risultati nei rispettivi campi d'azione, «incarnano l'essenza dei pilastri delle relazioni transatlantiche». Non sarà, peraltro l'unico italiano premiato, nella lista c'è infatti anche Claudio Descalzi, amministratore delegato Eni. È anche in queste ...

