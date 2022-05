Draghi da Biden il 10 maggio, palazzo Chigi: “Relazioni eccellenti” (Di domenica 8 maggio 2022) ROMA – Draghi da Biden il 10 maggio, definito il programma della visita del Presidente del Consiglio negli Stati Uniti. La partenza per Washington è prevista martedì mattina, 10 maggio. Il primo incontro ufficiale sarà con il presidente Biden alla Casa Bianca, nel primo pomeriggio (orario locale). “Sarà l’occasione per riaffermare la storica amicizia e L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Draghi chiama la Casellati dopo le minacce ricevute Brunetta promuove Draghi: “È la nostra assicurazione sulla vita” Draghi sulla Bielorussia: “La vicenda non influenza l’allargamento ai Balcani” Aiuti contro gli aumenti del gas, Draghi: “È necessario ... Leggi su webmagazine24 (Di domenica 8 maggio 2022) ROMA –dail 10, definito il programma della visita del Presidente del Consiglio negli Stati Uniti. La partenza per Washington è prevista martedì mattina, 10. Il primo incontro ufficiale sarà con il presidentealla Casa Bianca, nel primo pomeriggio (orario locale). “Sarà l’occasione per riaffermare la storica amicizia e L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti::chiama la Casellati dopo le minacce ricevute Brunetta promuove: “È la nostra assicurazione sulla vita”sulla Bielorussia: “La vicenda non influenza l’allargamento ai Balcani” Aiuti contro gli aumenti del gas,: “È necessario ...

