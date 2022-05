Draghi a Washington. Una missione stra-ordinaria (Di domenica 8 maggio 2022) In tempi normali, il viaggio di Mario Draghi a Washington DC in programma martedì sarebbe da leggere per quello che è: la visita di un competente e stimato presidente del Consiglio di un Paese amico e alleato degli Stati Uniti. Ma non viviamo in tempi normali. Se le aspettative per il suo arrivo in America sono così alte il capo del governo italiano deve ringraziare due leader di partito e colonne della maggioranza che lo sostiene: Matteo Salvini e Giuseppe Conte. Le sbandate filorusse dell’asse gialloverde, tra inviti ad abbandonare al suo destino la resistenza militare ucraina e aperture improbabili alla Russia belligerante, fanno sì che martedì alla Casa Bianca non si atteso un qualsiasi leader di un Paese alleato, ma un vero e proprio “uomo della provvidenza” della causa occidentale contro la minaccia russa. È l’esito paradossale e in parte ... Leggi su formiche (Di domenica 8 maggio 2022) In tempi normali, il viaggio di MarioDC in programma martedì sarebbe da leggere per quello che è: la visita di un competente e stimato presidente del Consiglio di un Paese amico e alleato degli Stati Uniti. Ma non viviamo in tempi normali. Se le aspettative per il suo arrivo in America sono così alte il capo del governo italiano deve ringraziare due leader di partito e colonne della maggioranza che lo sostiene: Matteo Salvini e Giuseppe Conte. Le sbandate filorusse dell’asse gialloverde, tra inviti ad abbandonare al suo destino la resistenza militare ucraina e aperture improbabili alla Russia belligerante, fanno sì che martedì alla Casa Bianca non si atteso un qualsiasi leader di un Paese alleato, ma un vero e proprio “uomo della provvidenza” della causa occidentale contro la minaccia russa. È l’esito paradossale e in parte ...

