Dove sta la parità di genere nella scuola? Lettera (Di domenica 8 maggio 2022) Inviata da Mario Bocola - Gli alunni nella scuola italiana e soprattutto nel primo ciclo d'istruzione si identificano nella figura della maestra e della professoressa e la riconoscono una "figura materna" dolce, sensibile, amorevole. Infatti quando loro sono in classe gli alunni hanno un atteggiamento molto educato e rispettoso verso la maestra o la professoressa, cosa che non avviene con i docenti maschi, perché gli alunni non riconoscono la severità degli uomini. Dov'è la parità di genere nella scuola italiana?

