Dotto: Mourinho ha riportato il calcio alla festa e all’innocenza degli anni ’60 (Di domenica 8 maggio 2022) Sul Corriere dello Sport, Giancarlo Dotto commenta l’impresa romana della ditta “Friedkin & Mourinho”, che “hanno riportato la religione del tifo a Roma come non accadeva dagli anni 60”. Più che sullo Special One, però, si concentra sui due texani. Due i capolavori di padre e figlio: il primo è la scelta del silenzio, il secondo l’ingaggio di Mou. “Il loro primo, sensazionale colpo di genio: la scelta del silenzio. Radicale. Come quella dei monaci certosini”. “La scelta del silenzio in una città come Roma, invasa dalla chiacchiera, è iconoclastia allo stato puro. Un gesto di rottura totale”. “Se l’altro tace, se l’interlocutore si sottrae, la tua parola o parolaccia sfinisce prima o poi nel deserto. Jim Pallotta, molto intelligente, ma passionale e stizzoso come pochi, non l’ha mai ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 8 maggio 2022) Sul Corriere dello Sport, Giancarlocommenta l’impresa romana della ditta “Friedkin &”, che “hannola religione del tifo a Roma come non accadeva dagli60”. Più che sullo Special One, però, si concentra sui due texani. Due i capolavori di padre e figlio: il primo è la scelta del silenzio, il secondo l’ingaggio di Mou. “Il loro primo, sensazionale colpo di genio: la scelta del silenzio. Radicale. Come quella dei monaci certosini”. “La scelta del silenzio in una città come Roma, invasa dchiacchiera, è iconoclastia allo stato puro. Un gesto di rottura totale”. “Se l’altro tace, se l’interlocutore si sottrae, la tua parola o parolaccia sfinisce prima o poi nel deserto. Jim Pallotta, molto intelligente, ma passionale e stizzoso come pochi, non l’ha mai ...

