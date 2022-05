(Di domenica 8 maggio 2022) . Il centrocampista rossonero on fire Sandroè ildelche, negli anni 2000, ha segnato un gol in Serie A il giorno del suo. Prima del centrocampista rossonero ci sono riusciti José Mari (il 10 dicembre 2000 contro il Lecce) e Stephan El Shaarawy (il 27 ottobre 2012, contro il Genoa). Come riportato da OptaPaolo. L'articolo proviene da Calcio News 24.

SerieA : ??? ???? GOOOLLLL ???? ?? Doppietta di #Tonali ancora su assist di @RafaeLeao7 ???? #VeronaMilan 1-2 #SerieATIM?? #WeAreCalcio - fanpage : Doppietta personale nel giorno del suo 22esimo compleanno. Lui, Sandro Tonali, questa sera si sta divertendo tanto… - EnricoTurcato : Doppietta di Sandro #Tonali, ma il 90% dei due gol è di un mostruoso Rafael #Leao. Due assist che seguono due azion… - dan94re : Doppietta di Tonali contro al fantacalcio irreale.... - marcodiego72 : @internazionaleL Che sia Tonali a fargli vincere sto scudetto con la doppietta di oggi e il gol alla Lazio certific… -

Tudor MILAN (4 - 2 - 3 - 1): Maignan, Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez ; Kessie,; Saelemaekers, Krunic, Leao; Giroud. All. PioliCLASSIFICA SERIE A: Inter punti 78, Milan* 77, Napoli 73,...... poi pallone sul secondo palo per il centrocampista rossonero che fa. GOL! Hellas Verona - MILAN 1 - 1 al 45'+3'! Rete di. Lancio perfetto di Kessié a servire Leao sulla corsia ... Doppietta Tonali: è il terzo giocatore del Milan a fare gol al compleanno Nel giorno del suo 22esimo compleanno, Sandro Tonali si fa un bel regalo: DOPPIETTA contro il Verona. WOW. E dire che il match era iniziato (minuto 16) con un gol proprio di Tonali ma poi giustamente ...Il racconto della doppietta di Sandro Tonali al 50' minuto di Verona-Milan: Angolo per il Verona, la difesa rossonera libera, Saelemaekers va in transizione, pallone in campo aperto a sinistra per ...