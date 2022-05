Donna stuprata a Roma soccorsa da Leo Gassman: «Non dimenticherò mai le sue urla» (Di domenica 8 maggio 2022) Ha soccorso una ragazza americana che poco prima era stata stuprata a Roma. E’ questo il racconto choc postato da Leo Gassman, figlio dell’attore Alessandro, sul suo profilo Instagram nelle scorse ore. A perpetrare l’orrore sarebbe stato un ragazzo di origini francesi che poi si sarebbe dato alla fuga. Le Instagram stories di Leo Gassman Questo il suo racconto, postato ieri sabato 7 maggio: «Questa notte io e alcuni passanti abbiamo soccorso una ragazza americana che era stata poco prima abusata da un ragazzo di origine francese. Appena ho sentito le urla mi sono avvicinato e ho chiesto una mano a un paio di ragazzi che passavano da quelle parti. Abbiamo chiamato polizia e ambulanza. Non dimenticherò mai le urla di quella ragazza» Articolo in ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 8 maggio 2022) Ha soccorso una ragazza americana che poco prima era stata. E’ questo il racconto choc postato da Leo, figlio dell’attore Alessandro, sul suo profilo Instagram nelle scorse ore. A perpetrare l’orrore sarebbe stato un ragazzo di origini francesi che poi si sarebbe dato alla fuga. Le Instagram stories di LeoQuesto il suo racconto, postato ieri sabato 7 maggio: «Questa notte io e alcuni passanti abbiamo soccorso una ragazza americana che era stata poco prima abusata da un ragazzo di origine francese. Appena ho sentito lemi sono avvicinato e ho chiesto una mano a un paio di ragazzi che passavano da quelle parti. Abbiamo chiamato polizia e ambulanza. Nonmai ledi quella ragazza» Articolo in ...

