Donbass sotto le bombe, gli ucraini guadagnano terreno a Kharkiv (Di domenica 8 maggio 2022) Niente di nuovo sul fronte orientale. Anche l’intelligence britannica, dall’inizio della guerra insolitamente attiva nel diffondere report e analisi sulla situazione sul campo, ha confermato il fatto che la temuta L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di domenica 8 maggio 2022) Niente di nuovo sul fronte orientale. Anche l’intelligence britannica, dall’inizio della guerra insolitamente attiva nel diffondere report e analisi sulla situazione sul campo, ha confermato il fatto che la temuta L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

CARMINERUSSO77 : @Simo_Florence @DmitryEvic @TatiUdaci Sotto propaganda russa il referendum è inutile. Gli abitanti del donbass non… - JHajji85 : @LouD__________ @La_manina__ Si. Più o meno. Poi L'ucraina sarà sotto l'ombrello formale o informale di NATO e UE.… - MarcelloEurope : @FIFAcom Usano parole pace,no guerra,diplomazia,trattativa senza dire come arrivarci e a quale prezzo.Non sarà nego… - MarcelloEurope : @UEFA Usano parole pace,no guerra,diplomazia,trattativa senza dire come arrivarci e a quale prezzo. Non sarà negozi… - MarcelloEurope : @F1 Usano parole pace,no guerra,diplomazia,trattativa senza dire come arrivarci e a quale prezzo. Non sarà negoziat… -