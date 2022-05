Domenica In, “Mara Venier su tutte le furie con Manuel Bortuzzo: lo ha ‘mandato a quel paese’ e ha cancellato l’ospitata” (Di domenica 8 maggio 2022) “Mara Venier ’sfancula’ Manuel Bortuzzo“. È il sito DavideMaggio.it a sganciare l’indiscrezione bomba a poche ore dalla messa in onda della puntata di Domenica In di Domenica 8 maggio, rivelando non solo che l’ospitata del nuotatore in trasmissione è saltata, ma anche il perché. Secondo quanto viene riferito, Mara Venier non avrebbe gradito l’intervista fatta da Bortuzzo con Silvia Toffanin nella puntata di Verissimo andata in onda su Canale 5 proprio ieri, sabato 7 maggio, e così avrebbe chiamato Manuel e il padre Franco dicendogli che la loro presenza non era più gradita. “Salta l’ospitata di Manuel Bortuzzo a Domenica In e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 8 maggio 2022) “’sfancula’“. È il sito DavideMaggio.it a sganciare l’indiscrezione bomba a poche ore dalla messa in onda della puntata diIn di8 maggio, rivelando non solo chedel nuotatore in trasmissione è saltata, ma anche il perché. Secondo quanto viene riferito,non avrebbe gradito l’intervista fatta dacon Silvia Toffanin nella puntata di Verissimo andata in onda su Canale 5 proprio ieri, sabato 7 maggio, e così avrebbe chiamatoe il padre Franco dicendogli che la loro presenza non era più gradita. “SaltadiIn e ...

