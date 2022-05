Domenica In, Mara Venier furiosa con Manuel Bortuzzo cancella l’intervista: il motivo (Di domenica 8 maggio 2022) Com’è noto ai più stasera, 8 maggio 2022, in prima serata su Rai 1 andrà in onda il film “Rinascere”, che racconta la storia sfortunata di Manuel Bortuzzo, promessa del nuoto che nel 2019 è finito sulla sedia a rotelle perché coinvolto in una sparatoria di cui non doveva essere lui la vittima predestinata. Per questo motivo Manuel oggi sarebbe dovuto andare ospite a “Domenica In” a presentare il film, ma un suo comportamento non è piaciuto affatto alla padrona di casa Mara Venier, che ha cancellato l’intervista. Secondo Davide Maggio, infatti, la conduttrice si sarebbe arrabbiata perché ieri pomeriggio l’ex del GF Vip 6 è stato ospite su Canale 5, nel salotto di Verissimo di Silvia Toffanin, “bruciando” sostanzialmente ... Leggi su anticipazionitv (Di domenica 8 maggio 2022) Com’è noto ai più stasera, 8 maggio 2022, in prima serata su Rai 1 andrà in onda il film “Rinascere”, che racconta la storia sfortunata di, promessa del nuoto che nel 2019 è finito sulla sedia a rotelle perché coinvolto in una sparatoria di cui non doveva essere lui la vittima predestinata. Per questooggi sarebbe dovuto andare ospite a “In” a presentare il film, ma un suo comportamento non è piaciuto affatto alla padrona di casa, che hato. Secondo Davide Maggio, infatti, la conduttrice si sarebbe arrabbiata perché ieri pomeriggio l’ex del GF Vip 6 è stato ospite su Canale 5, nel salotto di Verissimo di Silvia Toffanin, “bruciando” sostanzialmente ...

