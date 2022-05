Domenica 15 maggio si giocheranno la vittoria del talent show di Canale 5 (Di domenica 8 maggio 2022) Un ultimo passo verso la finale della ventunesima edizione di Amici di Maria De Filippi. Con la puntata di sabato 7 maggio si è andata infatti a formare la rosa di talenti che si giocheranno la vittoria. Sono Albe, Alex, Luigi, Michele, Serena e Sissi. Maria De Filippi story guarda le foto Leggi anche › Simona Ventura condurrà il docureality “Ultima fermata”: l’ha scelta Maria De Filippi › ... Leggi su iodonna (Di domenica 8 maggio 2022) Un ultimo passo verso la finale della ventunesima edizione di Amici di Maria De Filippi. Con la puntata di sabato 7si è andata infatti a formare la rosa dii che sila. Sono Albe, Alex, Luigi, Michele, Serena e Sissi. Maria De Filippi story guarda le foto Leggi anche › Simona Ventura condurrà il docureality “Ultima fermata”: l’ha scelta Maria De Filippi › ...

Advertising

robertosaviano : Domenica 8 maggio, alle ore 20.00, presenterò 'Solo è il coraggio - Giovanni Falcone. Il romanzo' al Festival 'La b… - trash_italiano : ?? Per evitare #Eurovision2022, la finale di #Amici21 andrà in onda, in diretta, domenica 15 maggio [fonte: Fanpage] - Avvenire_Nei : Le Messe in diretta tv e social di sabato 7 e domenica 8 maggio 2022 - AgenziaOpinione : RAI 3 – “ MEZZ’ORA IN PIÙ E IL MONDO CHE VERRÀ “: « OGGI DOMENICA 8 MAGGIO IN PRIMO PIANO LA GUERRA IN UCRAINA E LE… - SMSNEWSOFFICIAL : “Fame” di Amedeo Ricucci, in onda domenica 8 maggio alle 23.40 su Rai 1 per @SpecialeTg1 -