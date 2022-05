Doctor Who: sarà Ncuti Gatwa il nuovo Dottore dopo Jodie Whittaker (Di domenica 8 maggio 2022) Ncuti Gatwa, già tra i protagonisti di Sex Education, sarà la star della storica serie Doctor Who dopo l'addio di Jodie Whittaker. BBC ha annunciato ufficialmente il nuovo protagonista di Doctor Who: sarà Ncuti Gatwa l'erede di Jodie Whittaker. L'emittente britannica ha condiviso un comunicato con cui svela l'identità del nuovo Dottore, in attesa dell'episodio della serie, che celebrerà il centenario della BBC, in onda in autunno. Ncuti Gatwa, il nuovo protagonista di Doctor Who, è famoso per il ruolo di Eric Effiong nella serie Sex Education. L'attore ... Leggi su movieplayer (Di domenica 8 maggio 2022), già tra i protagonisti di Sex Education,la star della storica serieWhol'addio di. BBC ha annunciato ufficialmente ilprotagonista diWho:l'erede di. L'emittente britannica ha condiviso un comunicato con cui svela l'identità del, in attesa dell'episodio della serie, che celebrerà il centenario della BBC, in onda in autunno., ilprotagonista diWho, è famoso per il ruolo di Eric Effiong nella serie Sex Education. L'attore ...

