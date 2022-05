Diretta Verona-Milan 1-2 | doppietta di Tonali su doppio assist di Leao | rossoneri avanti

(Di domenica 8 maggio 2022) La lotta Scudetto per ilpassa da. Dopo la vittoria dell'Inter nell'anticipo del venerdì con l'Empoli, iproveranno a riprendersi la vetta della classifica...

Attualmente a quota 52, i padroni di casa sperano nello storico precedente della 'fatal'. Negli ultimi cinque precedenti al Bentegodi, i padroni di casa hanno vinto due volte e perso in tre ...In campo- Milan 1 - 1Al 45'+3' pareggio di Tonali GOL! HELLAS- Milan 1 - 0 al 38'! Rete di Faraoni. Azione splendida delche si apre col taglio di Lazovic, servito perfettamente ...SEGUI QUI LA DIRETTA HELLAS VERONA (3-4-2-1): Montipò; Ceccherini, Günter, Casale; Faraoni, Tameze, Ilic, Lazovic; Barák, Caprari; Simeone. A disp.: Berardi, Boseggia, Chiesa; Depaoli, Frabotta, ...Verona-Milan, la cronaca del primo tempo Al 15' il MIlan va in vantaggio con Sandro Tonali che viene servito direttamente su lancio del portiere Maignan: dopo uno stop di petto si porta verso Montipò, ...