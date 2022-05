Diretta Verona-Milan 1-1, Tonali (su assist di Leao) risponde a Faraoni: parità dopo 45' di gioco (Di domenica 8 maggio 2022) La lotta Scudetto per il Milan passa da Verona. dopo la vittoria dell'Inter nell'anticipo del venerdì con l'Empoli, i rossoneri proveranno a riprendersi la vetta della classifica... Leggi su ilmessaggero (Di domenica 8 maggio 2022) La lotta Scudetto per ilpassa dala vittoria dell'Inter nell'anticipo del venerdì con l'Empoli, i rossoneri proveranno a riprendersi la vetta della classifica...

Advertising

infoitsport : Hellas Verona-Milan, il risultato in diretta LIVE - CalcioOggi : Verona-Milan 0-0 | La Diretta - La Gazzetta dello Sport - CalcioOggi : Verona-Milan, diretta 0-0: occasioni per Calabria, Caprari e Simeone - Corriere della Sera - zazoomblog : Diretta Verona-Milan 0-1 Tonali da dentro larea: Montipò battuto - #Diretta #Verona-Milan #Tonali #dentro… - infoitsport : LIVE – Verona-Milan 0-0, risultato in diretta | Gol annullato a Tonali -