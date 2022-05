Diretta GP Miami: Verstappen-Leclerc, è battaglia vera, Sainz beffa Perez che arriva lungo (Di domenica 8 maggio 2022) 53° giro - Schumacher sbaglia la frenata e va a sbattere contro Vettel52° giro - Una piccola sbavatura di Leclerc permette a Verstappen di respirare mentre Sainz ha 1"2 su Perez che... Leggi su ilmessaggero (Di domenica 8 maggio 2022) 53° giro - Schumacher sbaglia la frenata e va a sbattere contro Vettel52° giro - Una piccola sbavatura dipermette adi respirare mentreha 1"2 suche...

Advertising

SkySportF1 : ??? 'ED É POOOLLEEE POSITIOONN' ?? POOOLLEEE POSITIOOOON PER LECLERC I RISULTATI ? - fattoquotidiano : Formula 1, la diretta del gran premio di Miami e dove vedere la gara in tv: Leclerc parte in pole. Doppietta Ferrar… - SkySportF1 : ? SUPER MAX AL COMANDO ?? PROBLEMI ALLE GOMME PER LECLERC IL LIVE ? - zazoomblog : Diretta GP Miami: Verstappen sempre al comando Leclerc cambia gomme - #Diretta #Miami: #Verstappen #sempre - RobertaFazio7 : RT @SkySportF1: ?? COLPO DI SCENA A MIAMI ?? SAFETY CAR IN PISTA IL LIVE ? -