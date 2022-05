Diretta GP di Miami: Leclerc e Sainz in prima fila, ma dietro le Ferrari c'è Verstappen (Di domenica 8 maggio 2022) Giro di ricognizione quasi completato. Tribune completamente affollate.Partono con le gomme dure Stroll Russell Vettel Latifi Ocon, tutti gli altri con le medieBrutte notizie per la Aston... Leggi su ilmessaggero (Di domenica 8 maggio 2022) Giro di ricognizione quasi completato. Tribune completamente affollate.Partono con le gomme dure Stroll Russell Vettel Latifi Ocon, tutti gli altri con le medieBrutte notizie per la Aston...

Advertising

SkySportF1 : ??? 'ED É POOOLLEEE POSITIOONN' ?? POOOLLEEE POSITIOOOON PER LECLERC I RISULTATI ? - fattoquotidiano : Formula 1, la diretta del gran premio di Miami e dove vedere la gara in tv: Leclerc parte in pole. Doppietta Ferrar… - SkySportF1 : Formula 1, GP Miami: la diretta live dagli Usa #SkyMotori #F1 #Formula1 #MiamiGP - zazoomblog : DIRETTA F1 GP Miami 2022 LIVE: brivido meteo ha smesso di piovere. Tra poco si parte - #DIRETTA #Miami #LIVE:… - zazoomblog : LIVE – Gara F1 GP Miami 2022: tutti gli aggiornamenti in DIRETTA - #Miami #2022: #tutti #aggiornamenti -