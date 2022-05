DIRETTA Giro d’Italia 2022 | terza tappa LIVE | tre fuggitivi difendono 2’30” di margine sul gruppo | 100 km all’arrivo

(Di domenica 8 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DEL15.21 Superata la metà di, media bassa (39 km/h). 15.18 Volti distesi in, inquadrato un Vincenzo Nibali molto tranquillo che scherzava amabilmente con i compagni di squadra della Astana Qazaqstan. 15.15 Ecco il cartello dei 100 km. Questi i tredella prima ora: Mattia Bais, Filippo Tagliani (Drone Hopper-Androni Giocattoli) e Samuele Rivi (Eolo-Kometa). 15.12 Dalla ammiraglia della Cofidis le parole di Roberto Damiani ai microfoni RAI: “Oggi utilizzeremo un po’ il lavoro delle altre squadre, non vogliamo esporci troppo presto. Tra Consonni e Cimolai punteremo sulla volata di Consonni”. 15.09 Sapete qual é stata la ...

Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza tappa del Giro d'Italia 2022, la Kapsovar-Balatonfured di 201 chilometri In fuga ci sono Mattia Bais, Filippo Tagliani (Drone Hopper-Andron ...Ore 12:40 - I favoriti della terza tappa Mark Cavendish è il re per eccellenza delle volate. Ore 12:15 - Dove vederlo in tv Il Giro d'Italia è visibile in diretta e in chiaro su RaiSport, Rai Due e Eu ...