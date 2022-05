DIRETTA Giro d’Italia 2022, terza tappa LIVE: sprint imperioso di Cavendish, non cambia la classifica (Di domenica 8 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA classifica GENERALE DEL Giro d’Italia 2022 17.39 Cavendish ha sfruttato al meglio il treno della squadra, superlativo Morkov come ultimo uomo. Il britannico è partito ai 250 metri dal traguardo e non ha concesso scampo ai rivali. Una vittoria netta. 17.38 VINCE MARK Cavendish! 16mo successo al Giro d’Italia. 17.38 ULTIMO CHILOMETRO! E’ volata! 17.37 Ballerini si porta davanti, arriva il treno della Quick-Step di Mark Cavendish. 17.36 2 km all’arrivo. 17.36 Arriva davanti anche la Alpecin-Fenix. Sta lavorando per Mareczko o Van der Poel vuole provare la volata? 17.35 Carapaz addirittura in seconda posizione al momento. Vuole evitare eventuali buchi provocati ... Leggi su oasport (Di domenica 8 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALAGENERALE DEL17.39ha sfruttato al meglio il treno della squadra, superlativo Morkov come ultimo uomo. Il britannico è partito ai 250 metri dal traguardo e non ha concesso scampo ai rivali. Una vittoria netta. 17.38 VINCE MARK! 16mo successo al. 17.38 ULTIMO CHILOMETRO! E’ volata! 17.37 Ballerini si porta davanti, arriva il treno della Quick-Step di Mark. 17.36 2 km all’arrivo. 17.36 Arriva davanti anche la Alpecin-Fenix. Sta lavorando per Mareczko o Van der Poel vuole provare la volata? 17.35 Carapaz addirittura in seconda posizione al momento. Vuole evitare eventuali buchi provocati ...

