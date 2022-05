DIRETTA Giro d’Italia 2022, terza tappa LIVE: si avvicina lo sprint, Eenkhoorn ci prova (Di domenica 8 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL Giro d’Italia 2022 17.34 5 km all’arrivo. Finalmente la tappa si fa interessante… 17.33 Sta lavorando tantissimo ora in testa al gruppo la Israel – Premier Tech di Giacomo Nizzolo. 17.32 Eenkhoorn viene ripreso a 6 km dal traguardo. Di nuovo gruppo compatto. 17.31 7 km all’arrivo, sempre 10? di vantaggio per il corridore della Jumbo-Visma. Il plotone gioca al gatto col topo. 17.30 Almeno l’olandese sta movimentando un finale scontato. 17.29 Sale a 12? il vantaggio di Eenkhoorn. Il gruppo lascia fare, sa che andrà a riprenderlo. 17.27 10 km al traguardo. 17.26 Zabel si è subito rialzato dopo il GPM, Eenkhoorn invece prosegue tutto solo. Ha guadagnato 8? sul ... Leggi su oasport (Di domenica 8 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DEL17.34 5 km all’arrivo. Finalmente lasi fa interessante… 17.33 Sta lavorando tantissimo ora in testa al gruppo la Israel – Premier Tech di Giacomo Nizzolo. 17.32viene ripreso a 6 km dal traguardo. Di nuovo gruppo compatto. 17.31 7 km all’arrivo, sempre 10? di vantaggio per il corridore della Jumbo-Visma. Il plotone gioca al gatto col topo. 17.30 Almeno l’olandese sta movimentando un finale scontato. 17.29 Sale a 12? il vantaggio di. Il gruppo lascia fare, sa che andrà a riprenderlo. 17.27 10 km al traguardo. 17.26 Zabel si è subito rialzato dopo il GPM,invece prosegue tutto solo. Ha guadagnato 8? sul ...

