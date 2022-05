DIRETTA Giro d’Italia 2022, terza tappa LIVE: ripresi i fuggitivi, gruppo compatto (Di domenica 8 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL Giro d’Italia 2022 17.15 20 km all’arrivo. 17.14 Davide Formolo (UAE Emirates) sta limando molto in testa al gruppo. E’ uno dei migliori gregari del mondo. 17.13 E’ difficile che oggi possa vincere un italiano, le speranze maggiori sono riposte in Giacomo Nizzolo. Più probabile un piazzamento. 17.11 Si mantiene davanti Richard Carapaz con la sua Ineos-Grenadiers. Sempre meglio evitare rischi, leggasi cadute. 17.08 25 km all’arrivo, gruppo allargato, la velocità non è ancora elevata. C’è la UAE di Fernando Gaviria davanti. 17.05 gruppo compatto! Rivi e Bais ripresi ai 27,9 km dall’arrivo. E ora prepariamoci ad una processione sino alla scontata ed ... Leggi su oasport (Di domenica 8 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DEL17.15 20 km all’arrivo. 17.14 Davide Formolo (UAE Emirates) sta limando molto in testa al. E’ uno dei migliori gregari del mondo. 17.13 E’ difficile che oggi possa vincere un italiano, le speranze maggiori sono riposte in Giacomo Nizzolo. Più probabile un piazzamento. 17.11 Si mantiene davanti Richard Carapaz con la sua Ineos-Grenadiers. Sempre meglio evitare rischi, leggasi cadute. 17.08 25 km all’arrivo,allargato, la velocità non è ancora elevata. C’è la UAE di Fernando Gaviria davanti. 17.05! Rivi e Baisai 27,9 km dall’arrivo. E ora prepariamoci ad una processione sino alla scontata ed ...

SkySportMotoGP : ?? BAGNAIA SUPER POLE POSITION ? Giro spettacolare del pilota Ducati I risultati ? - RaiPlay : RT @RaiSport: #Giro Processo alla Tappa in diretta dalle 17.15 su @RaiDue ?? A seguire #laltroprocesso su @RaiPlay ?? - RaiSport : #Giro Processo alla Tappa in diretta dalle 17.15 su @RaiDue ?? A seguire #laltroprocesso su @RaiPlay ??… - zazoomblog : DIRETTA Giro d’Italia 2022 terza tappa LIVE: cala il vantaggio del terzetto di testa - #DIRETTA #d’Italia #terza… - LfdV71 : Mi sa che MC si diverte a prenderci in giro. Ha letto in diretta le 400 domande sul pds è ha glissato volontariamen… -