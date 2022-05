DIRETTA Giro d’Italia 2022, terza tappa LIVE: in fuga Bais, Tagliani e Rivi (Di domenica 8 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL Giro d’Italia 2022 ALTIMETRIA E FAVORITI DELLA tappa DI OGGI 13.00 Un’immagine dalle prime fasi della giornata di oggi, con il gruppo avvolto da due ali di folla: #Giro pic.twitter.com/ugxps3UbQN — Giro d’Italia (@Giroditalia) May 8, 2022 12.57 Continua a crescere il margine di Mattia Bais, Filippo Tagliani (Drone Hopper-Androni Giocattoli) e Samuele Rivi (Eolo-Kometa), che tocca ora i due minuti. 12.54 Tanto è vero che il vantaggio dei primi tre sta aumentando anche senza spingere troppo: per loro c’è già più di un minuto e mezzo di margine. 12.51 Il gruppo non ha minimamente ... Leggi su oasport (Di domenica 8 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELALTIMETRIA E FAVORITI DELLADI OGGI 13.00 Un’immagine dalle prime fasi della giornata di oggi, con il gruppo avvolto da due ali di folla: #pic.twitter.com/ugxps3UbQN —(@ditalia) May 8,12.57 Continua a crescere il margine di Mattia, Filippo(Drone Hopper-Androni Giocattoli) e Samuele(Eolo-Kometa), che tocca ora i due minuti. 12.54 Tanto è vero che il vantaggio dei primi tre sta aumentando anche senza spingere troppo: per loro c’è già più di un minuto e mezzo di margine. 12.51 Il gruppo non ha minimamente ...

Advertising

SkySportMotoGP : ?? BAGNAIA SUPER POLE POSITION ? Giro spettacolare del pilota Ducati I risultati ? - zazoomblog : DIRETTA Giro d’Italia 2022 terza tappa LIVE: il gruppo scalda i motori per la partenza - #DIRETTA #d’Italia #terza… - Casamandrei : #raigiro #Giro scusate..oggi l'Arrivo per quale ora è previsto... per Mezzanotte ? 10 ore di diretta....???? - OA_Sport : Alle 12.40 inizia la terza tappa del Giro d'Italia: seguila con noi e la nostra DIRETTA LIVE - infoitsport : Diretta Giro d'Italia 2022/ Streaming video Rai 2, 3^ tappa: volata a Balatonfured? -